Pronostic Caen Concarneau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen confirme son regain de forme face à Concarneau

Le stade Malherbe de Caen avait débuté cette saison de la meilleure des manières puisqu’il avait remporté ses 4 premiers matchs. La suite fut plus compliquée avec de nombreuses défaites à la clé. Cette perte de vitesse a poussé le club à se séparer de Jean-Marc Furlan pour nommer Nicolas Seube. Ce dernier a mis un peu de temps à redresser la barre mais y est parvenu en fin d’année 2023. En effet, le club normand a fini l’année civile sur 3 succès et un nul qui lui ont permis de remonter à la 11e place avec 5 points de retard sur Pau, 5e. Les playoffs sont toujours jouables pour les Caennais qui vont tenter de se replacer. Pour se faire, la formation normande compte sur Alexandre Mendy qui est tout simplement le meilleur buteur de la Ligue 2 avec 12 réalisations et qui n’a pas été appelé à la CAN. Le week-end dernier, Caen s’est incliné en 32e de finale de la Coupe de France dans un derby face au Havre (2-1) et peut désormais totalement se focaliser sur le championnat.

En face, Concarneau découvre pour la 1re fois de son histoire la Ligue 2. La formation bretonne se comporte plutôt bien avec une 14e place au classement général. Cependant, dans ce championnat très serré, la formation bretonne ne dispose que de 3 points d’avance sur le premier relégable, Annecy. La formation entrainée par Le Mignan a eu des difficultés à finir l’année avec une seule victoire obtenue lors des 6 dernières journées face à Guingamp. Battu à domicile par Grenoble (0-3) pour son dernier match de 2023, Concarneau a disputé une rencontre amicale le week-end dernier pour se préparer à ce déplacement à Caen. Les Bretons ont battu Avranches (3-1) avec un doublé de Gboho. En pleine forme, Caen devrait confirmer ce retour au premier plan en prenant le dessus sur Concarneau qui, au contraire des Normands, sera privé de son meilleur buteur Pape Ibnou Ba parti à la CAN.

