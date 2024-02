Pronostic Caen Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens confirme à Caen

Cette saison, le Stade Malherbe de Caen est une équipe de cycles. En effet, les Normands avaient réalisé une superbe entame de championnat, avant de connaître un passage délicat qui a coûté sa place à Jean-Marc Furlan. Ensuite, la formation caennaise s’est reprise au point de revenir dans la course aux play-off. Un peu à l’image de cette Ligue 2 très ouverte, la bande de Seube a connu un nouveau coup d’arrêt. Le Stade Malherbe a tout d’abord été tenu en échec à domicile par Troyes avant d’exploser à Grenoble (5-1) le week-end dernier. Lors de ce match, le cadre Coeff a été exclu et manquera la réception d’Amiens. Ce samedi, Caen compte sur sa solidité à domicile pour prendre le dessus sur Amiens.

En face, Amiens a également très bien débuté avant de connaître un ralentissement. A contrario des Normands, le club picard a maintenu sa confiance à son entraîneur, Omar Daf. Ce dernier a réussi à redresser la barre de son équipe, puisque ses hommes sont en 5e position avec 2 points de plus que le premier poursuivant. La formation amiénoise est invaincue lors de ses 6 derniers matchs. Lors de ce passage, les Picards ont dominé Valenciennes, Annecy et Saint-Étienne sur le même score de 1-0. En revanche, les hommes de Daf ont subi un coup d’arrêt le week-end dernier en étant tenus en échec à domicile par le Paris FC (1-1). Alors que le club picard pensait décrocher une 4e victoire de rang, il a été rejoint dans les arrêts de jeu. En forme et solide, Amiens pourrait tenir tête à Caen.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

