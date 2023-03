Pronostic Cadiz Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Cadix poursuit sa moisson à domicile face à Getafe

Cette opposition entre Cadix et Getafe met aux prises deux formations luttant pour leur maintien en Liga. En effet, actuellement, ces deux équipes se trouvent respectivement à la 15e et 16e place du classement. La formation andalouse possède seulement un point d’avance sur son adversaire du jour et sur le 1er relégable, Almeria. Cadix reste sur deux bons résultats avec un succès contre le Rayo Vallecano (1-0) obtenu sur une réalisation de Sergio Guardiola et un nul contre la Real Sociedad (0-0) qui fait partie du top 4 de la Liga. Dans son stade, le club andalou est invaincu lors de ses 9 dernières réceptions en Liga et reste même sur 3 succès consécutifs sans avoir concédé le moindre but. Lors de ce bon passage, les Andalous ont notamment battu Majorque, Gérone et le Rayo Vallecano.

De son côté, Getafe n’est pas au mieux, puisqu’il compte donc le même nombre de points que le 1er relégable. La lutte pour se maintenir est acharnée et chaque point est crucial. Le Geta a réussi deux très bonnes opérations à domicile lors des 2 dernières réceptions avec des succès sur Valence (1-0), adversaire direct pour le maintien, et contre le promu Gérone (3-2) le week-end dernier. Lors de cette dernière rencontre, Getafe a livré une superbe première période dans le sillage d’un duo Unal – Mayoral en pleine forme. En revanche, les Azulones se sont fait peur en seconde période en concédant 2 buts. Loin de ses bases, le Geta souffre avec 5 déplacements sans le moindre succès. Dans cette affiche de mal classés, Cadix costaud à la maison pourrait décrocher une précieuse victoire dans l’optique du maintien face à une formation de Getafe dans le dur loin de ses bases.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

