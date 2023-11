Pronostic Getafe Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Getafe enchaîne face à Cadix

Getafe réalise une entame de saison intéressante, puisque le club de la banlieue de Madrid se trouve en 13e position, à la veille de cette journée, avec 6 points d’avance sur la zone de relégation. De plus, les Azulones n’ont eu aucun mal pour se qualifier pour les 32es de finale de la Coupe du Roi en surclassant le petit club de Tardienta (0-12) en milieu de semaine, avec notamment un doublé de Mason Greenwood arrivé de Man U cet été. En Liga, Getafe vient d’aligner 5 matchs nuls consécutifs de rang face à Bilbao, Villarreal, le Celta de Vigo, le Real Betis et Majorque. Pour retrouver trace d’un succès des Azulones, il faut remonter à la mi-septembre avec la réception d’Osasuna. L’homme fort de cette formation, avec Greenwood, est Borja Mayoral, auteur de 5 réalisations en Liga.

En face, Cadix joue évidemment le maintien lors de cette nouvelle saison. L’an passé, les Andalous s’en étaient sortis grâce à quelques victoires importantes en fin de saison. À la veille de cette journée, Cadix occupe la 15e place avec 4 unités de plus que le Celta de Vigo, premier relégable. En milieu de semaine, le club andalou s’est arraché pour se qualifier pour les 32es de finale de la Copa del Rey en passant par les tirs au but face à une formation de 4e division. En Liga, Cadix reste sur 7 journées sans la moindre victoire. Après avoir perdu 3 fois de suite, la formation andalouse a limité la casse la semaine passée avec un nul à domicile contre Séville. Plus solide depuis plusieurs journées, Getafe devrait renouer avec la victoire face à une équipe de Cadix pas au mieux et qui a perdu ses 2 derniers déplacements.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

