Pronostic Brest Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Pas de Hic pour Brest face au Hac

Il y a à peine plus d’un an, le Stade brestois luttait pour ne pas descendre en Ligue 2. Arrivé à cette période, Eric Roy avait réussi à insuffler un souffle nouveau sur le club breton. Après avoir obtenu son maintien assez tranquillement, Brest a poursuivi sur sa lancée lors de ce nouvel exercice. Progressivement, les partenaires de Lees Melou ont pris confiance, au point de se retrouver sur la 2e place du classement, derrière l’indéboulonnable Paris Saint-Germain. Lors de ses confrontations avec le club de la capitale, le Stade a montré une belle preuve de caractère. Invaincue en Ligue 1 depuis le 5 novembre 2023, la bande d’Eric Roy a signé un succès net et sans bavure à Strasbourg (0-3) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, Mahdi Camara s’est illustré en inscrivant un triplé. L’ancien Stéphanois représente la réussite brestoise, portée par son collectif. En effet, il y a quelques semaines de cela un autre milieu de terrain avait brillé, Doumbia, avec son quadruplé.

En face, Le Havre rentre dans un tournant de sa saison. En effet, le club havrais avait bien démarré cet exercice, mais se retrouve désormais sous pression depuis qu’il enchaîne les mauvais résultats et que certains mal classés se sont réveillés. Effectivement, la formation normande ne compte plus que 2 points de plus que Lorient, premier non-relégable. Le plus inquiétant pour le club entraîné par Luka Elsner vient de sa série actuelle de 5 journées sans la moindre victoire. De plus, les Havrais viennent de s’incliner lors des trois dernières rencontres, dont la toute dernière à domicile face à une équipe de Reims en infériorité numérique (1-2). Avant de se déplacer en Bretagne, Le Havre est au pied du mur et pourrait plonger dans la zone rouge en cas de résultats défavorables ce week-end. Poussé par son public et sa réussite actuelle, Brest devrait s’imposer contre des Havrais pas au mieux.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

