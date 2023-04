Pronostic Bournemouth Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton sur sa lancée à Bournemouth

La Premier League nous offre des batailles à tous les étages, puisqu’en plus de la lutte pour le titre entre Arsenal et Manchester City, la bataille pour le maintien bat son plein avec pas moins de 7 équipes concernées. En effet, de Leicester avant-dernier à Wolverhampton (13e), seulement 3 points séparent ces deux équipes. Dans ce lot de formations luttant pour rester en Premier League, on retrouve Bournemouth. De retour dans l’élite depuis l’été dernier, les Cherries se trouvent actuellement en 16e position avec un seul point d’avance sur le 1er relégable. Bournemouth a repris espoir grâce à deux victoires à domicile face à Liverpool (1-0) avant la trêve internationale, puis le week-end dernier face à Fulham (2-1). Menés au score contre les Cottagers, les Cherries ont renversé le match grâce à Tavernier et Solanke. Conscients que le maintien est loin d’être acquis, les partenaires de l’Écossais Christie veulent enchaîner un 3e succès consécutif à domicile pour prendre leur distance avec la zone de relégation.

En face, Brighton est l’une des satisfactions de la saison en Premier League. Bien classés à la 6e place, les Seagulls proposent un jeu très plaisant, malgré le départ de Graham Potter en cours de saison. Son remplaçant Roberto de Zerbi prône également un jeu offensif. Cette philosophie s’est fait de nouveau ressentir le week-end dernier lors de la réception de Brentford (3-3) qui nous a offert un match spectaculaire. Lors de cette rencontre, les équipes se sont rendu coup pour coup. Les Segulls ont égalisé en toute fin de rencontre par l’intermédiaire de leur champion du monde Mac Allister. Le premier but de Brighton avait été signé par Mitoma, auteur de 4 buts sur ses 7 derniers matchs joués avec son club et le Japon. De Zerbi possède d’autres joueurs très intéressants dans cette équipe avec Lallana (forfait en ce moment), March, Gross ou encore les internationaux équatoriens Caicedo et Estupinan. En plus de son excellent parcours en PL, Brighton disputera les demi-finales de la FA Cup face à Manchester United le 23 avril. Battue 1 seule fois lors de ses 14 dernières rencontres, la formation située au sud de l’Angleterre arrive en pleine confiance à Bournemouth. Sur une excellente dynamique, Brighton a les armes pour s’imposer face à une équipe de Bournemouth mal classée et irrégulière dans ses prestations.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

