Pronostic Borussia Dortmund Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match du Klassiker de Bundesliga

Le Bayern se rachète à Dortmund

La 10e journée de Bundesliga nous offre le traditionnel Klassiker opposant le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. L’an dernier, ces deux formations se sont affrontées pour remporter le titre jusqu’à l’ultime journée de championnat, avec le cruel scénario au bout pour le BVB. Lors de l’intersaison, les Marsupiaux ont dû composer avec le départ de leur meilleur joueur Jude Bellingham, parti rejoindre le Real Madrid. Auteur d’une bonne entame de championnat, Dortmund se trouve actuellement à la 4e place du championnat à 4 points du leader, le Bayer Leverkusen. A l’instar du Bayern et du Bayer, le Borussia est toujours invaincu avec 6 victoires pour 3 nuls. Après avoir enregistré 5 succès consécutifs en Bundesliga, Dortmund a été tenu en échec à Francfort (3-3) la semaine passée. En milieu de semaine, le BVB était engagé en Coupe d’Allemagne où il s’est qualifié pour les 8es de finale en prenant le dessus à domicile sur Hoffenheim (1-0) grâce à Marco Reus.

En face, le Bayern Munich est également toujours invaincu en Bundesliga avec un excellent bilan de 8 victoires pour 2 nuls face à Leipzig et contre l’actuel leader du championnat, le Bayer Leverkusen. Grâce à cette dynamique, le Bayern se retrouve en 2e position du classement avec 2 points de retard sur le club entrainé par Xabi Alonso. Le week-end dernier, Munich recevait le promu Darmstadt. La première période de cette rencontre fut agitée avec pas moins de 3 cartons rouges, celui de Kimmich pour le Bayern et 2 pour le promu. A égalité à la pause (0-0), la formation bavaroise a passé la vitesse supérieure au retour des vestiaires pour surclasser son adversaire (8-0) avec des doublés de Sané et Musiala et surtout un triplé d’Harry Kane. Le capitaine des Three Lions s’est parfaitement adapté et a signé un chef d’œuvre avec un but de plus de 50m. Avec 12 buts, l’ex-Spur revient sur Guirassy en tête des meilleurs buteurs. En milieu de semaine, le Bayern a connu un incroyable faux-pas en Coupe d’Allemagne en se faisant sortir chez une équipe de 3e division. Lors de ce match, Tuchel avait aligné une équipe remaniée et a dû constater la rapide blessure de De Ligt. Ce dernier sera absent pour ce déplacement à Dortmund, tout comme Kimmich suspendu. Revanchard après son élimination surprise en Coupe d’Allemagne, le Bayern devrait s’imposer face à un Dortmund qui lui réussit très bien (9 victoires et 1 nul lors des 10 derniers Klassikers).

