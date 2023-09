Pronostic Bordeaux Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Bordeaux à réaction du côté de Valenciennes

Valenciennes est passé tout proche de la relégation la saison passée, finissant avec le même nombre de points que le 1er relégué, mais une différence de buts favorable. Cet été, le VAFC a misé sur le Portugais Maciel, passé par le LOSC, pour tenter d’insuffler un vent nouveau. L’entame a été très compliquée avec deux lourds revers face à Auxerre (1-4) et Bastia (3-0). Mais en prenant un point contre Guingamp (0-0), la formation nordiste a repris confiance et s’est ensuite imposée à Rodez (0-1). Avant la trêve, les Valenciennois furent tout proches de prendre 3 nouveaux points, mais ont manqué un penalty par Woudenberg contre Saint-Étienne (0-0). Dans cette formation, on retrouve des éléments prometteurs comme l’espoir danois Kruse ou le Batave Venema.

En face, Bordeaux est passé tout près de retrouver la Ligue 1, mais a craqué dans l’ultime ligne droite. À la suite de cet exercice, le club a connu une vague de départs avec Maja, Fransergio ou Bakwa, partis défendre de nouvelles couleurs. Obligé de rebâtir, le club au scapulaire a misé sur des valeurs sûres de Ligue 2 avec Weissbeck et Livolant, qui étaient les capitaines respectifs de Sochaux et Guingamp. De plus, la formation girondine a tenté un pari avec l’attaquant international slovène Vipotnik. Le début de championnat des hommes de David Guion ne correspond pas aux attentes avec un faux pas à Pau (3-0), un nul laborieux à Ajaccio (0-0) et surtout une claque reçue à domicile face à Auxerre avant la trêve (2-4). Lors de cette rencontre, les Bordelais ont pu mesurer le chemin qui leur reste à parcourir face à un adversaire direct, bien plus performant collectivement. Dans cette entame poussive, Bordeaux manque de réussite puisqu’il est l’équipe qui a le plus touché les montants. Les Girondins ont tout de même su remporter 2 de leurs 5 premiers matchs, face au mal classé Concarneau (1-0) et face au bien classé Amiens (2-0). Déterminé à repartir de l’avant, le club bordelais devrait s’imposer à Valenciennes.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

