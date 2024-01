Pronostic Valenciennes Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de la Ligue 2

Bordeaux enfonce Valenciennes

Annoncé comme l’un des grands favoris à la montée, Bordeaux a connu un début de saison très compliqué. Dans le dur, les Bordelais se sont séparés de David Guion pour tenter le pari Albert Riera. Arrivé de Slovénie, le technicien espagnol a mis du temps à imposer sa patte sur le jeu de son équipe. Depuis quelques semaines, malgré des résultats en dent de scie, le club girondin montre un bien meilleur visage. En effet, ses protégés sont parvenus à sortir de la zone rouge pour compter aujourd’hui 3 points de plus qu’Annecy, premier relégable. Lors de la dernière journée, les Bordelais se sont inclinés sur la pelouse du leader de Ligue 2, l’AJ Auxerre (3-1). Les partenaires de Barbet viennent de se faire sortir de la Coupe de France en s’inclinant face à Nice (2-3) dans une rencontre où ils n’ont pas démérité en fin de match.

En face, Valenciennes semble bien parti pour être l’une des formations condamnées à la relégation. Depuis quelques saisons, le club nordiste flirtait dangereusement avec la zone rouge et se retrouve actuellement dernier de Ligue 2. Le club valenciennois accuse déjà11 points de retard sur le premier non relégable, Concarneau. En championnat, les hommes de Kantari restent sur 4 défaites de rang mais brillent en revanche en Coupe de France. En effet, le week-end dernier, le VAFC a pris le meilleur sur le Paris FC et s’est qualifié pour les 8e de finale où il aura un match à sa portée face à Saint-Priest, club de N3 et petit poucet de la compétition. A domicile, Bordeaux devrait se donner de l’air dans la course à la relégation face à Valenciennes.

Pronostic Bordeaux Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2