Pronostic Bordeaux Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux prend le dessus sur Nîmes

Bordeaux lutte pour retrouver directement l’élite du foot français. La formation girondine occupe actuellement le second strapontin permettant d’être promu, avec 9 points de retard sur Le Havre et surtout un seul d’avance sur Sochaux. Le week-end dernier, la bande de David Guion s’est justement déplacée à Bonal pour y affronter le club doubiste. Bien rentré dans son match, Bordeaux avait ouvert le score par Bakwa avant que Weissbeck n’égalise quelques minutes plus tard. Dominés, les Girondins ont su résister à la pression sochalienne pour conserver leur 2e place. Avant cela, la formation bordelaise avait remporté deux matchs face au Paris FC et contre Amiens, pour un nul face à Saint-Étienne. Avec un calendrier qui semble un peu plus favorable dorénavant, Bordeaux devrait pouvoir enchaîner, à commencer par cette réception de Nîmes qui lutte pour son maintien. Pour atteindre son objectif de montée, le club bordelais compte notamment sur le réveil de Josh Maja qui n’a plus marqué depuis le déplacement à Caen.

En face, le Nîmes Olympique lutte pour ne pas descendre en National. La formation nîmoise a repris espoir le week-end dernier en dominant Quevilly-Rouen grâce à un doublé de Pablo Pagis, qui atteint les 5 réalisations en Ligue 2. Avant cela, les Crocos avaient aligné 5 journées sans la moindre victoire avec 4 revers et un nul. Grâce à sa victoire sur QRM, le NO reste avant-dernier, mais ne compte que 4 points de retard sur Pau, première formation non relégable. Si tout reste encore jouable, Nîmes doit commencer une série pour s’en sortir. Devant son public, Bordeaux devrait poursuivre sa marche en avant face à des Crocos relégables avec pour objectif de conserver sa 2e place au classement.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

