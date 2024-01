Pronostic Bordeaux Nice : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe de France

Nice s’en sort à Bordeaux

Bordeaux avait pour objectif prioritaire cette saison de retrouver la Ligue 1. En ratant sa première partie de saison, le club girondin a fortement compromis cet objectif. La Coupe de France pourrait être le moyen de sauver cet exercice pour la bande à Riera. Après avoir connu une entame délicate, Bordeaux s’était repris lors des dernières semaines en prenant ses distances avec la zone rouge puisqu’il compte 3 points de plus que le premier relégable, Annecy. Victorieux de son dernier match à Dunkerque (0-2), le club girondin a débuté 2024 par une défaite chez le leader auxerrois (3-1). En Coupe de France, les partenaires de Barbet ont successivement éliminé Canet Roussillon, Angoulême et Sannois pour se retrouver en 16e de finale. Au tour précédent, son match face à Sannois St-Gratien n’a pas été de tout repos puisque Bordeaux s’en est sorti aux tirs au but.

2e de L1, Nice a réalisé une très bonne première partie de saison sous la houlette de son nouvel entraineur Farioli. Cependant, depuis plusieurs semaines, le Gym affiche quelques lacunes loin de ses bases puisqu’il reste sur 3 revers en déplacement. Battu à Nantes et au Havre, le club azuréen s’est incliné à Rennes (2-0) le week-end dernier. A la suite de ce revers, l’OGC Nice accuse 8 points de retard sur le PSG et voit surtout Brest revenir rapidement sur ses pas, puisque la formation bretonne est à 1 unité. Pour ce déplacement, Farioli doit compter avec plusieurs absences puisque les Moffi, Boga, Boudaoui sont à la CAN. Pour compenser ces nombreux départs, Nice s’est renforcé avec l’ancien angevin Mohamed-Ali Cho et le latéral Valentin Rosier. La meilleure défense de Ligue 1, Nice, devrait trouver les ressources pour s’imposer à Bordeaux. Au tour précédent, l’arrière-garde niçoise avait su tenir en respect la meilleure attaque et leader de L2, Auxerre (0-0, victoire aux tirs au but).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

