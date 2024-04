Pronostic Benfica OM : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa (+100€ DIRECT offerts)

Envie de parier sur l’affiche de ce jeudi ? Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT pour parier sur les pronostics Benfica – OM !

Benfica s’est remis en selle

Le Benfica a débuté la saison en Ligue des Champions où il a dû lutter pour accrocher la 3e place de sa poule qui lui a permis d’être rebasculé en Europa League. Contraint de disputer un barrage, le club portugais a souffert face à Toulouse (2-1 en cumulé) notamment lors du match retour où les Hauts-garonnais auraient certainement mérité mieux. Ensuite, les Portugais ont de nouveau âprement lutté contre les Glasgow Rangers. Après avoir signé un nul (2-2) à Lisbonne, le Benfica est allé chercher sa qualif’ en Ecosse (0-1) grâce à Rafa Silva bien servi par Angel Di Maria. La semaine passée, le club benfiquiste a affronté à 2 reprises le grand rival du Sporting. La première fois en Coupe avec un nul qui les a éliminés et la seconde en championnat où les protégés de Schmidt se sont inclinés (2-1). A la suite de ce revers, le Benfica se retrouve en 2e position avec 4 points de retard sur le Sporting, qui dispose en plus d’un match en retard. Avant cela, le club lisboète avait tout de même remporté ses 4 matchs précédents, toutes compétitions confondues.

La rechute de l’OM

Les Olympiens avaient semblé sur la bonne voix lors de l’arrivée de Gasset avec 3 succès consécutifs en Ligue 1, et 5 toutes compétitions confondues. Fatigué par l’enchaînement des matchs et un effectif qui compte trop de blessés, l’OM reste sur 3 revers de rang en championnat face à Rennes, le Paris Saint-Germain et contre Lille (3-1) le week-end dernier. Lors de ce dernier match, les Marseillais n’ont pas montré grand-chose et vont devoir élever leur niveau de jeu. Au tour précédent de cette C3, malgré une très belle victoire à l’aller face à Villarreal (4-0), Marseille s’est fait très peur au retour (défaite 3-1) et peut même remercier son portier Pau Lopez, auteur de plusieurs parades déterminantes, ou encore Clauss qui avait marqué le but marseillais salvateur en fin de match. Ce jeudi, ce dernier sera forfait, comme d’autres joueurs importants.

Toujours pas mal d’absents pour l’OM

En plus de Clauss, Marseille sera privé de Rongier, Nadir, Clauss, Meïté, Sarr (blessés), mais aussi Garcia, Gueye et Onana (non-inscrits). En revanche, l’important Mbemba est de retour pour ce quart de finale aller. Pour affronter l’OM, le technicien allemand de Benfica, Roger Schmidt, sera seulement privé de l’ancien latéral parsien Bernat.

Les compos probables pour Benfica – OM :

Benfica : Trubin – Bah, Silva, Otamendi, Aursnes – Neves, Florentino Luis – Di Maria, Rafa Silva, Neres – Tengstedt (ou Cabral).

OM : Lopez – Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin – Veretout, Kondogbia, Harit – Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang.

Le Benfica logiquement à domicile face à l’OM

Le Benfica est plutôt en forme mais ne peut plus gagner a priori au niveau national dans cette dernière ligne droite. Le club de Lisbonne doit donc compter sur l’Europa League pour ajouter une ligne au palmarès. En face, l’Olympique de Marseille joue aussi une partie de saison dans cette Europa League, mais les Phocéens semblent trop dans le dur pour faire un résultat à l’Estadio de la Luz. L’ancien Parsien Di Maria, qui fait une très belle saison, sera évidemment très motivé et pourrait marquer comme il l’avait fait à domicile face à Toulouse (doublé). A domicile, le Benfica et son vécu européen devrait logiquement prendre le dessus sur Marseille.

