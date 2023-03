Pronostic Bayern PSG : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur Bayern – PSG

Nos pronostics Bayern PSG

Un Bayern pas si serein

Le Bayern Munich a fait une belle opération en s’imposant lors du match aller au Parc des Princes (0-1) grâce à l’ancien Parisien Kingsley Coman. Cette performance est d’autant plus importante que le club bavarois est toujours invaincu cette saison dans son antre alors qu’il a déjà affronté le FC Barcelone et l’Inter en Ligue des champions, ou des clubs comme l’Union Berlin, l’Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Cependant, depuis sa victoire au Parc, la bande de Nagelsmann a connu une contre-performance sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Rapidement pénalisé par l’expulsion de Dayot Upamecano, le Bayern s’est retrouvé en infériorité numérique et a perdu contre Gladbach’ (3-2). Derrière, le club munichois est reparti de l’avant avec deux succès face à l’Union Berlin (3-0) dans un match capital du haut de tableau et le week-end dernier sur la pelouse de Stuttgart (1-2). Lors de cette dernière rencontre, les Bavarois ont souffert, mais ont fait la différence sur des réalisations de De Ligt et de Choupo-Moting, auteur de 10 buts en Bundesliga. Le Bayern, qui partage la tête de la Bundesliga avec le Borussia Dortmund, ne semble cependant pas serein, alors que le club a pris l’habitude de déclencher le mode rouleau compresseur au début de chaque année civile.

Un PSG bien mieux qu’à l’aller

Passé à côté de son match aller pendant près de 70 minutes, le Paris Saint-Germain s’était subitement réveillé lorsque Kylian Mbappé avait fait son entrée sur le terrain. L’attaquant international français avait montré tout ce qu’il pouvait apporter au club, avec notamment de la profondeur face à une formation du Bayern qui aime avoir la possession, et un impact mental non négligeable. Depuis sa défaite contre le club bavarois, le PSG s’est repris en remportant ses 3 derniers matchs, à chaque fois avec Mbappé buteur. Malmenés contre Lille, les hommes de Galtier ont su renverser un scénario contraire en fin de partie (4-3). Ensuite, Paris a certainement livré l’une de ses meilleures rencontres sur la pelouse du stade Vélodrome avec une victoire nette et sans bavure (0-3) en s’appuyant sur la vitesse de ses contre-attaques, ce qui pourrait être l’une des clés de la rencontre à Munich. De plus, lors de ce Classique, les Parisiens avaient affiché un visage conquérant à l’image d’un Verratti retrouvé au milieu de terrain. Pour sa dernière sortie avant ce 8e retour contre le Bayern, Paris s’est logiquement imposé face au bloc défensif nantais (4-2). Avec un coup d’accélérateur en seconde période, Paris a fait la différence et Mbappé en a profité pour inscrire son 201e but avec le PSG pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du club devant Cavani. Malgré les célébrations, le champion du monde 2018 était déjà tourné vers son objectif de mercredi, s’imposer à Munich.

Paris mieux sans Neymar ?

Ce 8e de finale retour entre le Bayern et le Paris Saint-Germain sera amputé par plusieurs absences de marque. En effet, le club bavarois déplore l’absence de son portier Manuel Neuer, mais aussi de son latéral Mazraoui, tandis que Sané et Gnabry sont incertains pour cette rencontre. De plus, en l’absence de Pavard, suspendu, le technicien allemand a un choix à faire sur le poste de latéral droit pour contrer Kylian Mbappé avec Cancelo tourné vers l’offensive ou Stanisic qui a un profil plus défensif. En face, Galtier sera privé de Renato Sanches et Neymar. Cependant, le PSG apparaît comme plus équilibré en 5-3-2 depuis l’absence du Brésilien. Le milieu de terrain composé de Ruiz, Vitinha et Verratti sort de prestations nettement plus convaincantes, ce qui est de bon augure. Contre Nantes, le week-end dernier, Marquinhos et Mukiele sont sortis blessés, mais devraient être du déplacement en Bavière.

Les compositions probables pour ce Bayern – PSG :

Bayern : Sommer – Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies – Kimmich, Musiala – Coman, Müller, Mané (ou Gnabry) – Choupo-Moting.

PSG : Donnarumma – Hakimi (Mukiele), Marquinhos (Bitshiabu), Ramos, Danilo Pereira, Nuno Mendes – Ruiz, Verratti, Vitinha – Mbappé, Messi.

Le PSG renverse le Bayern

Ce mercredi, les Parisiens ont un objectif simple : s’imposer à l’Allianz Arena, ce qu’ils sont déjà parvenus à faire en 2021 avec un Mbappé en feu (doublé). Battu à l’aller, le PSG n’a pas le choix. Pour parvenir à ses fins, le club parisien compte sur son duo Mbappé – Messi, excellent au Vélodrome, dans une configuration tactique qui pourrait être semblable à celle de mercredi. Avec Messi et Mbappé, Paris possède deux extraterrestres capables de changer le cours d’une rencontre sur un coup de génie. En regain de forme ces dernières semaines, le PSG pourrait semer le doute dans les têtes des Bavarois, qui ont connu une désillusion l’an passé en Ligue des champions face à Villarreal et qui ne sont pas cette année le rouleau compresseur que l’on connaît. Porté notamment par un Mbappé auteur de 5 buts depuis son retour de blessure (sur ses 3 derniers matchs commencés comme titulaires), Paris peut renverser le Bayern en s’appuyant sur la vitesse de ses contre-attaques.

Kylian Mbappé fait-il peur aux Allemands ?