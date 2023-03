Pronostic Bayer Leverkusen Ferencvaros : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Bayer fait le taf face à Ferencvaros

Au plus mal en début de saison, le Bayer s’est repris depuis que Xabi Alonso a pris les rênes de l’équipe. Le technicien espagnol a progressivement imposé sa patte sur le jeu de l’équipe. En effet, Leverkusen est passé de la zone de relégation à la 9e place de Bundesliga. Les partenaires de Diaby accusent cependant 8 points de retard sur la dernière place européenne. Pour atteindre ces 8es de finale, le club de Leverkusen est passé par les barrages où il s’est défait de l’AS Monaco. Battu à domicile (2-3) par le Club du Rocher, le Bayer a ensuite refait son retard à Louis II pour finalement s’imposer lors de la séance des tirs au but. Depuis cette qualification, la formation allemande a signé un match nul contre une formation de Fribourg (1-1) qui est en course pour une place en Ligue des champions. Le week-end dernier, Leverkusen a confirmé son embellie en disposant du Hertha Berlin (4-1) avec notamment des réalisations des Français de l’équipe, Diaby et Adli. Xabi Alonso possède un effectif de grande qualité avec également Azmoun, Wirtz, Diaby, Frimpong, Schick ou Adli.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Ferencvaros ne doit pas être pris à la légère, car le leader du championnat hongrois a fini en tête de son groupe qui comprenait également l’AS Monaco, Trabzonspor et l’Étoile rouge de Belgrade. De plus, Ferencvaros domine largement son championnat, puisqu’il possède pas moins de 14 points d’avance sur son premier poursuivant, Kecskemeti. Victorieux de Debrecen (0-2) lors de l’avant-dernière journée, le club hongrois a été tenu en échec par Mezokovesd-Zsory (1-1) le week-end dernier. Les joueurs à suivre dans cette formation sont l’ancien Messin Adama Traoré et l’attaquant international marocain Ryan Mmaee, les meilleurs buteurs de cette équipe. À domicile, le Bayer Leverkusen devrait faire le taf et prendre le dessus sur Ferencvaros.

► Le pari « Victoire Bayer Leverkusen et Plus de 1,5 but » est coté à 1,42 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 184€ (284€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Bayer Leverkusen – Ferencvaros :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Bayer Leverkusen Ferencvaros détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Bakker écarté du groupe du Bayer pour un motif à dormir debout