Pronostic Ferencvaros Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Bayer Leverkusen assure contre Ferencvaros

Ferencvaros s’était montré costaud lors de la phase de poule de cette Ligue Europa en devançant des équipes comme Trabzonspor, Monaco ou l’Étoile rouge de Belgrade. Grâce à sa 1re place, la formation hongroise s’est évité un barrage en 16es de finale pour directement disputer ces 8es. Cependant, lors du match aller, Ferencvaros n’a pas su résister à la pression allemande et s’est inclinée sur la pelouse du Bayer. Devant son public, le club hongrois doit au moins s’imposer de 2 buts pour espérer continuer l’aventure. Depuis cette défaite, l’équipe entraînée par l’ancien sélectionneur russe Cherchesov s’est fait surprendre à domicile par la Puskas Academy (1-2). Cependant, ce revers ne remet pas en cause sa position en championnat, puisque Ferencvaros compte 11 points d’avance sur son premier poursuivant.

En face, le Bayer Leverkusen montre un visage bien différent depuis que Xabi Alonso a repris les rênes de l’équipe. Le club allemand s’est replacé en Bundesliga et se trouve actuellement en 9e position, avec 14 points d’avance sur la zone rouge. Un temps menacé par la relégation, Leverkusen a pris ses distances et pourrait même se hisser dans la course aux places européennes au regard de sa dynamique actuelle. En effet, les partenaires de Diaby sont en forme et viennent de remporter leurs deux derniers matchs de championnat face au Hertha Berlin (4-1) et contre le Werder Brême (2-3). De plus, après avoir commencé sa campagne européenne en Ligue des champions où il avait été devancé par le FC Porto et le Club Bruges, le club allemand a été rebasculé en Ligue Europa et s’est imposé contre l’AS Monaco au tour précédent lors de la séance de tirs au but. Sur sa lancée, le Bayer a fait un grand pas vers les quarts en s’imposant lors du match aller face à Ferencvaros. Dominateur, Leverkusen a fait la différence par Demirbay et Tapsoba. En grande forme, le Bayer devrait profiter des risques pris par le club hongrois pour s’imposer lors de cette affiche. Auteur de 11 buts cette saison, DIaby pourrait être boosté par son éventuel retour en Bleus.

