Pronostic Bayer Leverkusen Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayer Leverkusen frappe un grand coup face au Bayern

La Bundesliga va vibrer samedi soir avec le choc opposant le Bayer Leverkusen au Bayern Munich. L’équipe entraînée par Xabi Alonso ravit les observateurs par le jeu pratiqué. Beaucoup espèrent que Leverkusen sera en mesure de mettre fin à l’hégémonie du Bayern qui a remporté tous les titres depuis 2013. Invaincu à l’orée d’affronter le Bayern, le Bayer serai ravi de pouvoir l’être à l’issue de ce choc, ce qui leur permettrait de conserver 2 points d’avance sur l’ogre bavarois. Les partenaires de Xhaka sont conscients que le Bayern frappe toujours dans des moments importants. Dernièrement, le Bayer a laissé des points en route face à Mönchengladbach (0-0) mais s’est repris en dominant Darmstadt (0-2). En milieu de semaine, Leverkusen a souffert en quart de finale de la Coupe d’Allemagne pour sortir Stuttgart (3-2) mais peut donc rêver de doublé, alors que le Bayern a été éliminé rapidement comme l’an passé. Mené à 2 reprises, les hommes d’Alonso se sont imposés dans les dernières secondes grâce à Jonathan Tah. Ce samedi, le coach espagnol compte sur ses hommes forts, les Frimpong, Grimaldo, Xhaka et Wirtz pour renverser le Bayern.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Bayern ne produit pas le jeu espéré par les fans bavarois. Toutefois, le club munichois se trouve seulement à 2 unités du Bayer. Déjà éliminé de la Coupe d’Allemagne, le Bayern ne peut pas se permettre de perdre à Leverkusen et laisser 5 points d’avance à son rival. Critiqué, Thomas Tuchel sait qu’il joue une partie de son avenir lors des semaines à venir avec ce choc et les 8es de finale de la Ligue des Champions. Battu par le Werder Brême de manière surprenante, le Bayern a ensuite pris le dessus sur l’Union Berlin, Augsbourg et le Borussia Mönchengladbach. Lors de cette dernière victoire, Harry Kane a signé sa 24e réalisation de la saison. L’an passé, dans cette affiche, les Munichois s’étaient inclinés contre à Leverkusen (2-1) pour l’un des premiers coups de force de Xabi Alonso. Déterminé à frapper un grand coup et beaucoup plus régulier, le Bayer pourrait s’imposer face au Bayern dans une rencontre spectaculaire qui pourrait tout de même voir un but d’Harry Kane.

► Le pari « victoire Bayer Leverkusen » est coté à 2,55 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 255€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Kane buteur » est coté à 2,00 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 200€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Bayer – Bayern :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bayer Leverkusen Bayern Munich encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le Bayern et Leverkusen l'emportent, statu quo en tête de la Bundesliga