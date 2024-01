Pronostic Bastia Caen : Analyse, cotes et prono du match de la Ligue 2

Bastia enchaîne face à Caen

Bastia avait réalisé une très belle saison l’an passé, conclue à la 4e place. Le Sporting comptait lors de ce nouvel exercice jouer les premiers rôles pour se mêler dans la course aux play-off. Mal partie, la formation corse a rapidement vu ses ambitions s‘envoler. Le club bastiais a même dû regarder dans le rétroviseur, car la zone de relégation s’est dangereusement rapprochée. Finalement, le Sporting a retrouvé son allant lors de la dernière journée en dominant le leader angevin (2-0) à Furiani. Ce succès permet au club corse de compter 4 points de plus que le 1er relégable. Cet hiver, Liénard a quitté le club pour rejoindre Sochaux et la pépite Conté est partie à la CAN. Avec Alfarela, Vincent ou Santelli, Brouard dispose du potentiel pour s’en sortir.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Caen a comme souvent très bien commencé la saison, mais a ensuite connu un inexplicable coup d’arrêt. Cette baisse de régime a provoqué le licenciement de Furlan et son remplacement par Nicolas Seube. Progressivement, le nouveau technicien a su redonner confiance à ses hommes qui sont invaincus lors des 5 dernières journées. En dominant Concarneau (1-0) lors de la dernière journée grâce à une nouvelle réalisation de Mendy, le club normand est remonté à la 10e place avec seulement 2 points de retard sur le 5e, Pau. Avec ses 13 buts, Mendy domine le classement des buteurs et sera l’homme à surveiller ce mardi pour la défense corse. Mais invaincu dans son antre depuis 6 matchs, Bastia devrait surfer sur son succès obtenu face à Angers, alors leader, pour enchaîner contre Caen.

► Le pari « victoire Bastia » est coté à 2,30 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 230€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,73 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 173€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Bastia – Caen :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bastia Caen encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pronostic Caen Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2