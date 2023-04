Pronostic Barcelone Girona : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone se relève face à Girona

Largement en tête de la Liga avec 12 points d’avance sur le Real Madrid à l’orée de cette journée, le FC Barcelone est bien parti pour renouer avec le titre en Championnat d’Espagne. En milieu de semaine, les Blaugrana avaient l’opportunité de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi face à Osasuna. En position favorable après son succès à Bernabeu (0-1) face au Real, le Barca a parfaitement lancé sa rencontre en dominant la Maison-Blanche. Proche d’ouvrir le score en fin de 1re période par Lewandowski, le club catalan s’est fait punir sur la contre-attaque par le duo Benzema-Vinicius. Ce but intervenu au pire moment semble avoir inhibé les Barcelonais qui sont passés au travers en 2de période, concédant une déroute à domicile (0-4). Xavi va devoir remobiliser ses hommes pour aller chercher le titre en Liga. De plus, la formation blaugrana doit une revanche à ses socios en offrant une belle victoire ce lundi soir. Pour cela, le FC Barcelone compte évidemment sur son buteur polonais Lewandowski, auteur d’un doublé à Elche lors de la dernière journée (0-4). Ses 16e et 17e buts de la saison en Liga.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Girona est calé dans le ventre mou de la Liga en 11e position avec 7 points d’avance sur la relégation à l’orée de cette journée. Conscients que la bataille pour rester en Liga bat son plein un peu plus bas, les partenaires de Stuani ont besoin de points supplémentaires pour s’offrir une fin de saison tranquille. Le week-end dernier, Gérone a réalisé une superbe opération en dominant l’Espanyol Barcelone (2-0), première formation relégable. Ces 3 points importants permettent aux hommes de Michel d’aborder plus sereinement ce déplacement au Camp Nou. Dans ce match de prestige, les coéquipiers de l’ancien Barcelonais Oriol Romeu n’auront rien à perdre. Avec l’envie de se relever après la claque reçue face au Real et désormais totalement focalisé sur la Liga, le FC Barcelone devrait réagir en s’imposant avec la manière face à Gérone.

► Le pari « Victoire FC Barcelone avec une avance d’au moins 2 buts » est coté à 1,64 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 228€ (328€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Lewandowski buteur » est coté à 1,60 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 220€ (320€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Barcelone – Gérone :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Barcelone Girona détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !