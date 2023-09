Pronostic Barcelone FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone enfonce le FC Séville

Champion la saison passée, le FC Barcelone réalise une superbe entame avec un parcours quasiment parfait. Tenu en échec par Getafe (0-0) lors de la 1re journée, la formation catalane avait ensuite remporté les 5 matchs suivants face à Cadix (2-0), Villareal (3-4), Osasuna (1-2), le Betis Séville (5-0) et face au Celta Vigo (2-3). Contre les Galiciens, les Blaugranas se sont retrouvés menés de 2 buts mais sont parvenus à renverser le match lors des 10 dernières minutes en inscrivant 3 réalisations, dont un doublé de Lewandowski. Une deuxième victoire en 2 matchs à domicile la semaine passée puisqu’ils avaient démarré en Ligue des Champions en explosant Anvers (5-0). En milieu de semaine, les Blaugranas ont eu chaud à Majorque mais ont réussi à accrocher le point du nul (2-2). Touché contre Vigo, de Jong sera absent pour quelques semaine mais le club catalan dispose cependant d’un effectif ultra-compétitif avec les Cancelo, Felix, Gavi, Koundé, Raphinha, ou Gundogan.

De son côté, le FC Séville semble marquer le pas en Liga. 12e la saison passée malgré une entame catastrophique l’an passé, le club andalou s’était repris sous les ordres de Mendilibar pour obtenir assez facilement le maintien et remporter l’Europa League. Dans cette entame de Liga, le club sévillan a seulement remporté 2 matchs lors de la réception de Las Palmas (1-0) et celle en milieu de semaine d’Almeria (5-1), lanterne rouge de la Liga. En revanche, en déplacement, le FC Séville a perdu en déplacement à Alaves (4-3) et a signé un nul sans saveur à Osasuna (0-0). Entretemps, la bande à Mendilibar avait également été tenu en échec par le Racing Club de Lens (1-1) lors de la 1re journée de Ligue des Champions. Pas spécialement au mieux, le FC Séville devrait subir la loi d’une formation barcelonaise en pleine bourre.

