Pronostic Auxerre Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Auxerre résiste face à Lens

Cette ultime journée de Ligue 1 revêt un intérêt important dans la lutte pour le maintien, puisqu’elle va déterminer qui va rejoindre Angers, Troyes et Ajaccio en Ligue 2. Actuellement, deux formations sont en ballottage : Auxerre et Nantes. 16e de Ligue 1, l’AJA possède en sa faveur 2 unités de plus que les Canaris, mais fait face à un très gros morceau, avec le Racing Club de Lens, dauphin du PSG, tandis que le FCNA affrontera la lanterne rouge du classement, Angers. De plus, le club bourguignon a une différence de buts défavorable par rapport aux Nantais, ce qui l’oblige presque à s’imposer ce samedi. Le week-end dernier, les Auxerrois ont perdu une belle opportunité d’accrocher leur maintien en étant tenus en échec à Toulouse (1-1). Ce résultat est plutôt logique, car la bande de Pélissier a souffert face aux Hauts-Garonnais qui ont eu plusieurs opportunités de s’imposer. Ce samedi, l’Abbé-Deschamps va devoir pousser ses hommes pour remporter les 3 points face à Lens. Les supporters bourguignons comptent aussi sur une baisse d’intensité des Nordistes qui ont assuré le week-end dernier la 2e place du classement. Dans ce sprint final, l’AJA a besoin de tout le monde pour réussir l’objectif qu’il s’était fixé, et notamment de Niang, sanctionné le week-end dernier pour avoir manqué des séances d’entraînement.

En face, Lens a logiquement pris la 2e place de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Cette réussite vient récompenser tout le travail fait depuis le retour des Lensois en Ligue 1 il y a maintenant trois ans. L’homme providentiel de cet excellent parcours est le coach Franck Haise, tout juste nommé meilleur entraîneur de L1 par ses pairs. Le technicien nordiste a toujours su impliquer son collectif dans la réussite de son club. Qualifié officiellement pour la prochaine Ligue des champions, Lens va tout de même vouloir finir sur une bonne note. Incroyable depuis plusieurs semaines, le Racing reste sur 6 victoires consécutives. Cet excellent exercice devrait attiser la convoitise, et certains éléments, comme le buteur belge Openda (20 buts en L1), pourraient vivre leurs dernières heures avec les Sang et Or. Tourné vers la quête de son maintien et souvent bien en place à domicile (1 seule défaite sur les 8 dernières journées à domicile), l’AJA pourrait profiter d’une baisse de concentration logique des Lensois pour au moins prendre le point du nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Auxerre lourdement sanctionné après la banderole de ses ultras sur le Qatar