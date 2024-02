Pronostic Annecy Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Quevilly va chercher un résultat à Annecy

Cette confrontation entre Annecy et Quevilly Rouen met aux prises 2 équipes qui luttent pour leur maintien. Actuellement, ces deux formations sont dans la zone de relégation avec plusieurs points de retard sur le premier non relégable. La formation haute-savoyarde accuse 7 unités de retard et joue gros ce samedi, car un revers pourrait déjà entériner quelques espoirs de rester en Ligue 2. Le week-end dernier, la bande à Guyot a livré un bon match à Geoffroy-Guichard mais a payé son manque d’efficacité dans les 2 surfaces (défaite 2-1). Friables défensivement, les Annéciens pêchent aussi dans le dernier geste offensif. A domicile, le club haut-savoyard n’est pas spécialement à l’aise puisqu’il reste sur 5 journées sans la moindre victoire et il ne s’est imposé qu’à 2 reprises dans son stade face à Dunkerque et contre Ajaccio.

18e juste devant Annecy (2 points de mieux), Quevilly Rouen a très mal débuté cette saison et paye cette entame ratée. Pour redonner un coup de boost à leur équipe, les dirigeants ont décidé de se séparer d’Olivier Echouafni et de le remplacer par Jean-Louis Garcia. L’expérimenté technicien apporte tout son vécu puisque sa formation reste sur une série de résultats intéressants. En effet, lors des 5 derniers matchs, QRM a signé 2 victoires, 2 nuls pour un seul revers. Après avoir ramené un succès de Pau, le club normand a dû se contenter d’un nul face au Paris FC. A noter que les joueurs de Quevilly restent sur 2 victoires en déplacement et seraient heureux d’en faire de même ce samedi, ce qui leur permettrait de revenir dans le coup pour le maintien. Solide depuis plusieurs semaines et notamment en déplacement, QRM devrait au moins accrocher un nul ce samedi.

