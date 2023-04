Pronostic Allemagne Pérou : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Allemagne en construction face au Pérou

Depuis son titre de championne du monde en 2014 au Brésil, l’Allemagne est sur le déclin. En effet, le Nationalelf a été éliminé dès la phase de poules lors des 2 dernières Coupes du monde et s’est seulement hissé en 8es de finale du dernier Euro. De plus, la sélection allemande n’a guère brillé en Ligue des nations où elle s’est attachée à conserver sa place. À la suite du couac du Mondial au Qatar, Hansi Flick est parvenu à conserver sa place, mais est sous pression avec l’Euro à venir organisé sur le sol allemand. L’ancien coach du Bayern a décidé d’opérer une vaste revue d’effectif pour ce match face au Pérou. En effet, Flick a laissé Gundogan, Sané, Muller, Rudiger ou Süle à la maison, sans les écarter définitivement pour l’Euro. En revanche, il a donné sa chance à 6 novices : Felix Nmecha, Thiaw, Wolf, Berisha, Schade et Vagnoman. Déjà cadre de cette équipe, la pépite Jamal Musiala, blessée, a dû déclarer forfait.

En face, le Pérou a connu une grosse déception en s’inclinant lors des tirs au but face à l’Australie lors des barrages des éliminatoires pour le Mondial. Ce revers a légèrement bouleversé les plans de la sélection, désormais coachée par l’ancien capitaine Juan Reynoso. Du côté des joueurs, si Farfan et Guerrero ont été écartés depuis quelque temps, Cueva, avec ses 96 capes, n’a pas été appelé cette fois. En revanche, on retrouve toujours Carillo, Lapadula, Yotun, Tapia, Trauco ou Advincula. À la suite de leur revers face à l’Australie, les Incas ont disputé plusieurs rencontres amicales, avec notamment 3 succès de rang face à El Salvador, le Paraguay et la Bolivie. Marquée par son échec au Qatar, l’Allemagne doit réagir devant son public et montrer qu’elle peut être compétitive à l’Euro 2024 qu’elle organise.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

L'Allemagne et Füllkrug dominent le Pérou