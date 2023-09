Pronostic Allemagne France : Analyse, cotes et prono du match amical des Bleus

Après le quasi-perfect sur le France – Irlande, on tente de vous faire gagner ce week-end avec nos pronostics sur cette rencontre amicale

100€ remboursés en Freebets sur le match amical entre l’Allemagne et la France

Actuellement, le bonus Betclic est de 100€ en vous inscrivant avec le code SOFOOT100 :

C’est simple, votre 1er pari perdant est remboursé en Freebets jusqu’à 100€.

Sauf que contrairement aux autres sites, votre pari est remboursé dès la fin du match !

De plus, Betclic vous donne la possibilité de retirer immédiatement vos gains !

Idéal pour pouvoir rejouer rapidement si le pari est perdant.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour en profiter !

Attention :

– Rentrez bien le code SOFOOT100 dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d’identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.

Nos pronostics Allemagne – France

► Le pari « victoire France » est coté à 2,15 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT100 dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 215€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Victoire France ou match nul et plus de 1,5 but » est coté à 1,62 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT100 dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 162€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Mbappé buteur » est coté à 2,27 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT100 dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 227€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

Une Allemagne au plus bas

Depuis son titre mondial de 2014, l’Allemagne n’a cessé de régresser sur l’échiquier international. Sorti dès la phase de poule des deux dernières Coupe du Monde, le Nationalelf était depuis totalement tourné vers l’Euro 2024 organisé sur ses terres. Disputant seulement des rencontres amicales pour se préparer pour l’Euro à laquelle elle est directement qualifiée, l’Allemagne avait débuté par un succès face au Pérou avant de couler lors des dernières rencontres avec un nul concédé à domicile face à l’Ukraine (3-3) et des revers contre la Belgique (2-3), la Pologne (1-0), la Colombie (0-2). Samedi, l’Allemagne a enchaîné un 3e revers consécutif face au Japon (1-4). Cette dernière défaite à domicile a eu des conséquences importantes puisqu’Hansi Flick a été licencié. Pour affronter la France, la sélection allemande devrait être dirigée par l’ancien Marseillais Rudi Völler en attendant la nomination d’un nouveau sélectionneur. A 9 mois de l’Euro, le temps presse et l’Allemagne doit réagir.

Une France sûre de sa force

Vainqueur du Mondial 2018 et finaliste de l’Euro 2016 et de la Coupe du monde 2022, la France vise l’an prochain en Allemagne, un titre européen qui lui échappe depuis 2000 et l’incroyable finale de Rotterdam. Capable depuis l’arrivée de Deschamps en 2014 de renouveler avec succès ses générations, l’Equipe de France est déjà quasiment assurée de participer à l’Euro 20224. En effet, les Bleus ont réalisé une entame parfaite lors des éliminatoires avec 5 victoires en autant de rencontres. Le bilan est très bon avec 11 buts inscrits pour aucun encaissé. La semaine passée, au Parc des Princes, les Tricolores ont fait preuve de maîtrise pour dominer l’Irlande (2-0) grâce à Aurélien Tchouaméni et le 1er but en Bleu de Marcus Thuram. Sur une excellente dynamique, la bande à Didier Deschamps veut poursuivre sa série lors de ce déplacement à Dortmund.

Giroud absent, des rotations à prévoir chez les Bleus

Avec le récent changement d’entraîneur, il est difficile de savoir quelle sera l’option allemande choisie pour affronter la France. Normalement, on devrait retrouver les meilleurs éléments à l’image de Leroy Sané, en forme dans ce début de saison et seul buteur contre le Japon. A ses côtés, Gundogan, récemment nommé capitaine, devrait être titularisé, tout comme les Kimmich, Rudiger ou Gnabry. A noter que Musiala et Füllkrug ont dû déclarer forfait mais que Müller est de retour dans le groupe. En face, Didier Deschamps devrait opérer à quelques rotations. En défense, on devrait avoir le droit à la titularisation du nouvel intériste Benjamin Pavard, et à l’incorporation de Saliba en défense centrale. Camavinga pourrait avoir du temps de jeu en tant que latéral gauche, comme le Monégasque Fofana, qui pourrait accompagner les excellents Tchouaméni et Griezmann, les deux meilleurs Bleus face à l’Irlande. Offensivement, en l’absence de Giroud, Kolo Muani devrait effectuer sa rentrée et pourrait retrouver ses 2 nouveaux partenaires du PSG, Mbappé et Dembélé, à moins que Deschamps ne choisisse Coman.

Les compositions probables pour Allemagne – France :

Allemagne : Ter Stegen – Kimmich, Sule, Rüdiger, Gosens – Gundogan, Gross – Sané, Wirtz, Gnabry – Havertz.

France : Maignan – Pavard, Upamecano, Saliba, Camavinga – Fofana, Griezmann, Tchouaméni – Coman (ou Dembelé, Kolo Muani, Mbappé.

La France enfonce l’Allemagne

Opposition phare du continent européen, cet Allemagne – France est un peu tronqué par le niveau actuel du Nationalelf. En effet, les Allemands se présenteront face aux Bleus avec un coach intérimaire et surtout sur une très mauvaise dynamique de 4 revers pour 1 nul. Sur le papier, la sélection allemande a fière allure mais souffre depuis sa demi-finale de l’Euro 2016 perdue face à la France. De son côté, la sélection tricolore arrive à Dortmund avec des certitudes et une qualification quasiment actée pour l’Euro 2024. Solide, les Bleus font preuve de maitrise lors de ce parcours des éliminatoires et l’ensemble du groupe semble concerné. Les changements effectués ne devraient pas trop perturber cette équipe, d’autant qu’il faut toujours bien faire quand on a sa chance dans un effectif si compétitif. Complète sur toutes les lignes, la France devrait enchaîner une nouvelle victoire lors de cette rencontre amicale face à une Allemagne en attente d’un nouveau guide.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Allemagne France détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Didier Deschamps confirme des changements face à l’Allemagne