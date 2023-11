Pronostic Alaves Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Alaves dynamite Grenade

De retour en Liga cet été, Alaves connaît logiquement une entame délicate. Néanmoins, le Deportivo se trouve tout de même en 15e position avec 5 points d’avance sur le Celta Vigo, premier relégable. Depuis l’entame de cette saison, la formation basque réussit quelques coups qui lui permettent de compter quelques longueurs d’avance sur la relégation. Récemment, Alaves s’était imposé contre Almeria (1-0) avant de pousser le Barca dans ses retranchements (2-1) lors de la dernière journée. A domicile, les Basques se montrent plutôt solides puisqu’ils ont seulement perdu contre Osasuna et l’Athletic Bilbao, deux autres formations basques. Dans cette formation, on retrouve le fils Hagi, buteur avec la Roumanie (qualifiée pour l’Euro) pendant la trêve internationale.

Egalement promu, Grenade est dans une situation encore plus compliquée puisque le Grana se retrouve déjà dans la zone de relégation. Le club andalou est en avant-dernière position avec 7 points pris, et accuse 2 points de retard sur le 1er non relégable. Ce vendredi, Grenade a l’opportunité de revenir sur un adversaire direct pour le maintien. Le Grana est sur une très mauvaise dynamique puisqu’il n’a plus remporté le moindre match depuis son succès de la 3e journée face à Majorque. Récemment, le Grana s’est même fait sortir de la Copa del Rey par Arosa (3-0). Sur une terrible série de 11 matchs sans la moindre victoire, Grenade pourrait enregistrer une nouvelle contre-performance ce vendredi. Devant son public, et comme lors de son dernier match face à l’autre relégable Almeria (1-0), Alaves pourrait décrocher une précieuse victoire dans l’optique du maintien face à une équipe de Grenade dans le dur.

