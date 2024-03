Liverpool annonce le nom de son prochain directeur sportif

Le début d’un nouveau cycle.

Après le nouveau directeur général, voici le nouveau directeur sportif. fraîchement nommé par FSG, propriétaire du club, Michael Edwards a déjà choisi son bras droit : ce sera Richard Hughes. L’ancien international écossais a récemment quitté son poste de directeur technique à Bournemouth pour intégrer la direction de Liverpool.

« Je suis incroyablement fier de me voir offrir cette opportunité. Liverpool est un club unique, et je suis reconnaissant d’avoir la chance de le servir », a déclaré celui qui a contribué au maintien des Cherries la saison passée. Richard Hughes commencera à travailler pour le club de la Mersey à partir du 1er juin.

We can confirm the appointment of Richard Hughes as the club’s new sporting director, a post he will take up at the end of the 2023-24 season.

