Pour Xavi, Dembélé peut devenir « le meilleur au monde à son poste »

Un Xavi tranché.

Dans la foulée du succès du FC Barcelone contre le Real Madrid, dans la nuit de samedi à dimanche au Texas, Xavi a fait un point mercato. L’entraîneur catalan a notamment évoqué l’avenir d’Ousmane Dembélé, titulaire et buteur contre les Madrilènes et annoncé proche du Paris Saint-Germain : « Nous ne pouvons pas contrôler le marché. Il y a des clauses et c’est la décision du joueur. Je le vois heureux et c’est à lui de décider. Je le vois très bien adapté. Il nous a dit qu’il était heureux. Il est très différent. »

Le Barça n’aurait quoiqu’il arrive pas son mot à dire si le PSG décidait de venir faire sauter la clause de l’international français. Pour autant, le technicien des Culés a tenu à rappeler l’importance de Dembélé dans son effectif : « J’ai déjà dit à de nombreuses reprises que, pour moi, il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Je l’ai dit lors de ma présentation et je le répète aujourd’hui : il est capital pour moi. Je lui donne beaucoup de confiance et il m’en donne. »

C’est ce qui s’appelle faire de la lèche.

1970 et 1971 : ces premières Coupes du monde féminines que tout le monde a oubliées