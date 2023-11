En même temps, la Juve va sûrement écoper de 54 points de pénalité à un moment dans la saison.

Cela faisait quelques saisons que ce n’était plus le cas, mais le derby d’Italie, qui aura lieu ce dimanche à Turin, mettra aux prises les deux favoris pour le titre. L’Inter ne devance la Juventus que de deux longueurs, tandis qu’un petit trou s’est formé entre les deux formations et le reste des prétendants. Déjà un match pour le titre, donc ? Pas selon Massimiliano Allegri. « Le match de demain ne décide de rien. Pour nous, je le répète, c’est un match très important. C’est une étape dans le processus de croissance que nous avons, et dont je suis très heureux », a-t-il estimé ce samedi, en conférence de presse.

D’ailleurs, le technicien italien ne veut pas réduire la course au titre à un duel Juve-Inter.« La course au Scudetto ne se limite pas à la Juventus et à l’Inter. Je le répète, l’Inter reste le favori au vu du classement. Mais je pense que Milan et Naples sont deux équipes qui vont se battre pour le Scudetto », a-t-il affirmé. En tout cas, selon lui, les Intéristes sont les favoris naturels pour le choc dominical : « Il reste encore beaucoup de matchs, nous savons que nous jouons contre l’équipe en tête du classement, une équipe forte. Ils sont plus prêts que nous, nous sommes sur la bonne voie, mais ils sont plus prêts ».

Maître dans l’art de refiler la patate chaude.

