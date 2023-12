Pierre Sage sur le banc de l’OL jusqu’en fin de saison ?

Il va pouvoir aller se désinscrire de l’agence d’intérim.

D’abord nommé pour deux matchs fin novembre, puis prolongé jusqu’à la trêve hivernale, Pierre Sage pourrait bien faire durer son aventure sur le banc de l’OL jusqu’à la fin de l’exercice en cours. C’est en tout cas ce que révèle L’Équipe ce mercredi. L’ancien directeur du centre de formation lyonnais est en train de convaincre tout le monde en interne. Le braquage réalisé par Lyon à Monaco (0-1) vendredi dernier a bien dû l’aider dans cette démarche.

Les discussions avec Bruno Genesio seraient au point mort, tandis que celles avec Jorge Sampaoli, apprécié par le directeur sportif de l’OL David Friio, sont toujours lointaines. Pierre Sage a donc éclipsé ses concurrents, fait remonter Lyon à la 16e place de Ligue 1 – voire mieux en cas de victoire contre Nantes ce mercredi – et semble bien parti pour s’installer pour six mois de plus sur le banc de touche rhodanien.

On ne veut pas s’enflammer, mais ça y est, l’OL va jouer le titre !

