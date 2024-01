Pierre Ménès remporte son procès contre EA Sports

C’est pas une raison pour le remettre aux commentaires.

En mars 2021, après la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », le contrat de Pierre Ménès avec EA Sports a été rompu. Après deux ans de lutte, l’ancien commentateur vient de remporter sa bataille judiciaire contre l’éditeur de jeux vidéo. Selon un l’Informé, le tribunal de commerce de Lyon a condamné lundi EA Sports France à verser à l’ancien journaliste sportif de Canal+ près de 75 000 euros au titre de ses préjudices matériels et économiques, ainsi que 10 000 euros de frais de procédure.

Belle victoire ! Je ne me laisserai pas traîner dans la boue. Merci à la Justice Française à qui réitère mon Respect et ma Confiance contrairement au Tribunal médiatique. Merci également à @Nicorebo @Arash pour leur excellent travail d’avocat « Pierre Ménès fait condamner EA… — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 16, 2024

Voix de FIFA de 2016 à 2021, EA Sports France avait décidé de rompre définitivement le contrat de Pierre Ménès déclarant : « Nous suivons attentivement les faits préoccupants reprochés à Pierre Ménès car nous sommes très vigilants sur le comportement de nos athlètes et de nos partenaires ». Le consultant sportif avait alors demandé 200 000 euros de préjudice matériel pour ses contrats de doublage voix et d’image, et 100 000 euros de préjudice moral.

