Philippe Diallo assure ne pas penser à sa réélection à la tête de la FFF

Que la campagne commence.

De nouvelles élections pour désigner le prochain président de la Fédération française de football se tiendront en 2024. Pour l’heure Philippe Diallo, en poste depuis près d’un an après la mise en retrait puis la démission de Noël Le Graët, affirme qu’il n’y pense pas encore. « Chacun se rappelle des circonstances particulières qui m’ont amené à la présidence de la FFF, a rappelé l’intéressé ce samedi lors de l’assemblé générale de la fédération. Je veux profiter de cette opportunité pour déployer le plus de choses possibles, tel que j’imagine le football et une fédération puissante. (…) Je me suis beaucoup investi pour stabiliser la fédération, la remettre en mouvement et préparer l’avenir. Ça m’a demandé tellement d’énergie que sincèrement, je ne me suis pas posé la question des élections. »

Le patron de la 3F va même plus loin, assurant que la possibilité de se présenter pour briguer un nouveau mandat dépend également de ses accomplissements dans ce rôle. « Je pense que si on n’est pas bon, on n’a rien à faire à la tête de la FFF, a-t-il lancé. C’est parce que j’aurais eu le sentiment personnel que la mission que je mène actuellement se traduit par des réalisations positives pour la fédération que la question pourrait éventuellement se poser. »

Est-ce que quelqu’un ici pense vraiment qu’il ne sera pas candidat ?