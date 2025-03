Paris mène à Anfield et revient à hauteur de Liverpool !

Même devant la télé, on est fatigués.

À la mi-temps de ce huitième de finale retour de Ligue des champions, le PSG mène 0-1 à Anfield, grâce à un but d’Ousmane Dembélé qui remet Paris à hauteur de Liverpool et envoie (pour l’instant) les équipes vers la prolongation. Complètement asphyxiés par des Reds très agressifs dans les premières minutes du match, les Parisiens n’entamaient pas la rencontre de manière très rassurante.

Konaté aux fraises

C’était compter sans la toute première offensive du PSG à la 12e minute et un débordement de Bradley Barcola sur la droite. Son centre à ras de terre provoque une mésentente entre Alisson et Ibrahima Konaté. Le tacle manqué de ce dernier profite à Ousmane Dembélé qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond pour remettre Paris à égalité sur les deux matchs (0-1, 12e).

Douchés par cette ouverture du score contre le cours du jeu, les Reds n’ont pas pour autant levé le pied et ont multiplié les vagues d’attaque, mettant Donnarumma plusieurs fois à contribution. Pourtant, les joueurs de Luis Enrique ont maîtrisé parfaitement l’art de la contre-attaque, et Barcola est passé tout proche de doubler la mise après un superbe service de Kvaratskhelia. Mais Alisson, concentré, est resté bien sur ses appuis pour stopper la tentative.

Le PSG rentre au vestiaire en menant au score. Malgré les attaques incessantes de Liverpool, la défense parisienne ne rompt pas, et la tactique de Luis Enrique semble pour l’instant marcher.

Pour frissonner sur la seconde période, c’est ici.

