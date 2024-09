Ousmane Dembélé : « Cette saison, je vais essayer d’être plus personnel  »

Tous aux abris !

Dans la foulée de la victoire de l’équipe de France sur la Belgique ce lundi soir (2-0) à Lyon, pour le compte de la 2e journée de la Ligue des nations, Ousmane Dembélé a évacué les questions sur le climat qui règne autour de l’équipe de France qu’il a qualifié d’« un peu tendu » après la déroute contre l’Italie (1-3) avant de relativiser en déclarant qu’« il y a toujours des mauvaises passes dans le football ». Mais l’ailier parisien, auteur du but du break avec une belle frappe enroulée, a aussi révélé qu’il allait changer quelque chose dans son jeu.

« On me dit que je suis trop généreux et que je cherche trop à faire la passe. J’ai décidé de tenter ma chance. Aujourd’hui, quand je dribble, un, deux (joueurs), je manque de fraîcheur sur ma frappe. Cette année, je fais beaucoup d’exercices de finition. Chaque entraînement, j’essaye de travailler ça, assure celui que l’on surnommait le moustique à Barcelone. On me rabâche tout le temps de tenter ma chance, que ce soit le coach du Paris-SG ou mes coéquipiers. Cette saison je vais essayer d’être plus personnel ».

Ça promet.

Dembélé, côté pile