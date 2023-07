Odion Ighalo lâche ses quatre vérités sur l’Arabie saoudite

Ça, c’est dit.

En 2021, Odion Ighalo s’est engagé avec Al-Shabab avant de continuer l’aventure sous les couleurs d’Al-Hilal. Aujourd’hui sans club, il assume complètement son choix financier après avoir cédé aux sirènes saoudiennes. Dans un entretien à OmaSports, l’attaquant nigérian assure : « Nous jouons au football pour l’argent. » Évidemment interrogé sur l’exode récent vers le royaume, il s’est livré sans détour sur les motivations.

« Quand on est jeune, oui, on joue par passion. À l’époque, on ne se soucie pas de l’argent. Mais à mon âge, je suis dans la dernière ligne droite de ma carrière. (…) J’ai joué pour la passion toute ma vie, maintenant c’est pour l’argent », a-t-il continué. Selon le Nigérian, même les plus grands joueurs partent en Arabie saoudite pour gagner davantage au niveau du compte en banque qu’en matière de performance. « Même si vous avez 10 milliards de trophées, vous ne pouvez pas les utiliser pour acheter de la nourriture au supermarché. »

Quid de Steven Gerrard qui est parti pour sa famille ?

Lauren James, sister act