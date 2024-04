Nouvelle-Aquitaine : Le responsable de l’arbitrage dans un gros scandale après une virée en maison close

Entre la fin du mois de mars et le début du mois d’avril, 22 chargés de mission en arbitrage de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine (arbitres sélectionnés par la Ligue pour aider les clubs à se structurer) ont démissionné, nous apprennent Foot amateur et La Charente Libre. Et ce pour protester contre le comportement de David Wailliez, personnage important de la LFNA, où il est à la fois conseiller technique régional en arbitrage et élu au Comité directeur comme représentant des arbitres. Derrière ce rebondissement, un scandale : lors d’un stage du 15 au 17 mars à Soustons (Landes) auquel ces 22 jeunes arbitres avaient été conviés, 5 de ces chargés de mission, partis prolonger une soirée au Pays basque espagnol en compagnie de Wailliez, se seraient retrouvés devant une maison close, dans la petite ville de Lezo.

« Trois CM indiquent qu’ils se sont rendus compte que ce bar était “un bar à prostituées”, et non pas un “bar à ambiance classique”, explique le courrier des chargés de mission. Trois CM affirment avoir vu David Wailliez échanger avec l’une des prostituées du bar, et être allé dans l’une des salles dont l’accès n’était pas ouvert à la libre circulation. » Sur les cinq CM, quatre auraient rapidement quitté les lieux. Le lendemain, Wailliez se serait vanté de ses « exploits », selon sept témoins : « au final, 40 euros c’est pas si cher, il y avait un matelas et une douche ». Le rapport dit aussi : « David Wailliez a proposé à plusieurs reprises, et de manière très insistante malgré le refus des CM, de “retourner en Espagne” en sous-entendant très fortement de retourner au bar de la veille ». Le CTR aurait même « proposé une cagnotte pour payer une prostituée/une strip-teaseuse à l’un des chargés de mission afin que celui-ci réalise sa première expérience sexuelle, allant préciser jusqu’à “on donne 3€ chacun et c’est bon” ».

Autre malaise : toujours selon ce courrier, « David Wailliez a proposé aux CM de réaliser une vidéo de soutien à l’égard de Bernard Vaillant en expliquant qu’il était victime d’une injustice ». Début mars, Vaillant (71 ans) a été suspendu de ses fonctions (il est élu au Comité directeur de la LFNA et vice-président du District de la Charente en charge de l’arbitrage) pour un an ferme, pour « comportement contraire à la morale et à l’éthique ».

Proche de Wailliez, l’ancien arbitre international et actuel président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, Saïd Ennjimi, s’est exprimé sur cette affaire : « La procédure va suivre son cours. Il faut une instruction à charge et à décharge. Ensuite des éventuelles disciplinaires pourront être prises. Compte tenu de la tournure de cette affaire surréaliste et des zones d’ombres qui existent nous envisageons également une action judiciaire aux fins de faire toute la lumière. »

PSG-Barça : des plans et une bataille