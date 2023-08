Nommé entraîneur de Sochaux, Oswald Tanchot se dit sonné

C’est la France du football qui pleure.

En arrivant au FC Sochaux-Montbéliard en juin dernier, Oswald Tanchot ne s’attendait sûrement pas à un tel été. Depuis son intronisation, l’entraîneur a vu la quasi-totalité de son effectif déguerpir et le club couler jusqu’à sa rétrogradation officielle ce jeudi. Le rejet du recours des Lionceaux par le conseil d’administration de la LFP a été le dernier coup de massue d’un mois chaotique. Quelques minutes après l’annonce fatale, Tanchot s’est ainsi confié à L’Équipe : « J’étais abasourdi pendant quelques jours et, ce soir, c’est de la colère. »

Très ému de la disparition rapide d’un monument du football français, l’entraîneur pense surtout aux salariés du FCSM : « Les jeunes du centre, les jeunes pros, les salariés, ils vont faire quoi ? Dans les bureaux, certains sont là depuis 28 ans, et tout s’arrête. Moi, comme tous les salariés, je vais me retrouver au chômage dans une période de l’année où ce n’est pas possible. » En quelques semaines, il a pu mesurer l’impact du club pour la population locale, mais aurait évidemment aimé connaître cette ferveur autrement. Surtout, l’entraîneur dévoile n’avoir aucune nouvelle du groupe chinois Nenking, et n’aurait rencontré Samuel Laurent, le directeur général du club, qu’une seule fois depuis son arrivée.

Un véritable abandon.

