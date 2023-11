Neil Warnock a quelques idées pour améliorer l’utilisation de la VAR

Et elle sont… originales.

Décriée de toutes parts, constamment remise en question, la VAR a peut-être trouvé son sauveur en la personne de Neil Warnock. L’ancien technicien, passé notamment par Crystal Palace et QPR a décidé de voler au secours d’Howard Webb, directeur de l’organisme des arbitres anglais (PGMOL), sous le feu des critiques après les polémiques autour de Tottenham-Liverpool et Newcastle-Arsenal.

Parmi ses propositions pour améliorer l’utilisation de la vidéo, il pense que les arbitres ne doivent plus s’occuper de la VAR (du tout) en situation de match. Pour Warnock, ce sont des anciens joueurs et des entraîneurs qui devraient être dans la salle vidéo, qui comprennent mieux le jeu selon lui. Exit aussi les visionnages de ralentis dans la salle de la VAR, puisqu’ils font « paraître des fautes inoffensives pires que ce qu’elles ne sont ». Il propose aussi une limite de 30 secondes pour que les responsables de la VAR prennent une décision et il veut rendre la règle du hors-jeu plus malléable – il faudrait que ce soit « le jour et la nuit » entre l’attaquant et son défenseur.

La dernière règle est déjà appliquée dans les plus grands classico CM1-CM2 du monde entier.

