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Municipales : le projet de l’Arkéa Park en grand danger ?

TM
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Municipales : le projet de l’Arkéa Park en grand danger ?

Une nouvelle embûche dans la construction de l’Arkéa Park ? Comme attendu, les élections municipales ont des répercussions importantes pour les clubs de football et leurs projets futurs. C’est le cas du Stade brestois, puisque le résultat du scrutin pourrait avoir une incidence sur la poursuite du projet de l’Arkéa Park, censé être le futur écrin de 15 000 places des Pirates. Considéré comme l’un des principaux défenseurs de la construction du nouveau stade, François Cuillandre (PS), le maire sortant, est en position délicate après le premier tour.

Le maire sortant en situation délicate

Arrivé en deuxième position avec 23,80 % des voix, soit près de 6% de moins que Stéphane Roudaut, candidat du centre et d e la droite (30,24 %), celui qui brigue un cinquième mandat s’est allié avec l’Insoumise Cécile Beaudouin en vue du second tour. Problème, la candidate LFI a une vision diamétralement opposée à celle de Cuillandre sur l’Arkea Park (et la création d’une police municipale).

Pour elle, la priorité est plutôt la rénovation de Francis-Le Blé compte tenu du coût financier et de l’impact « significatif » qu’aurait un nouveau stade « dans une zone où nichent des espèces protégées ». En cas de victoire de cette alliance, cela « ne remet nullement en cause le projet que nous avons défendu au premier tour », a assuré Tristan Foveau, le directeur de campagne du maire sortant, à Ouest-France, notamment parce que ce dernier conserverait sa majorité au conseil municipal. Pour rappel, le tribunal administratif a suspendu le projet d’Arkéa Park en raison de préoccupations environnementales en octobre dernier.

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TM

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