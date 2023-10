Mondial 2034 : vers une candidature commune de l’Indonésie, l’Australie, la Malaisie et Singapour ?

De la concurrence pour l’Arabie saoudite.

La Coupe du monde 2034 attire décidément les convoitises. Après l’Arabie saoudite, officiellement candidate, l’Indonésie, l’Australie, la Malaisie et Singapour envisageraient également de se positionner sur le dossier. Erick Thohir, président de la Fédération indonésienne, le confirme auprès du Sydney Morning Herald : « Nous discutons avec l’Australie. Lorsque j’ai visité la Malaisie et Singapour, les deux pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre l’Indonésie et l’Australie. »

L’Australie, en charge de l’organisation du dernier Mondial féminin avec la Nouvelle Zélande, n’a jamais accueilli une Coupe du monde masculine. Un point qui pourrait faire la différence pour l’ancien propriétaire de l’Inter Milan : « Nous sommes assez forts. Je pense que la FIFA verra que la région du Moyen-Orient a été l’hôte avec le Qatar l’année dernière. Le Japon et la Corée ont également été hôtes. Je suis sûr que la FIFA essaiera d’autres pays. »

Tant qu’il y a quelques billets à la clef, la FIFA semble, en effet, prête à essayer beaucoup de choses.

