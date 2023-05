Mohamed Salah présente ses excuses aux supporters de Liverpool

Salah pas fait cette année.

Avec le succès de Manchester United face à Chelsea ce jeudi soir (4-1), l’absence de Liverpool en Ligue des champions la saison prochaine est désormais officielle. Une faillite qui a poussé Mohamed Salah à publier un message d’excuses : « Je suis totalement dévasté. Nous n’avons pas d’excuse. Nous avions tout ce qu’il fallait pour nous qualifier en Ligue des champions et nous avons échoué. Nous sommes Liverpool, et se qualifier pour cette compétition est le strict minimum. Je suis désolé, mais il est trop tôt pour se montrer réconfortant ou optimiste. Nous vous avons, et nous nous sommes, laissés tomber », a commenté l’Égyptien.

Le champion Manchester City, son dauphin Arsenal, Newcastle et donc les Reds Devils composent le lot d’équipes qui disputeront la C1. En cinquième position avec 66 points, dont 4 d’avance sur le sixième de Premier League, Brighton, Liverpool avait assuré sa participation en Ligue Europa deux semaines auparavant. Pour la 38e et dernière journée prévue ce dimanche, les hommes de Jürgen Klopp se déplaceront à Southampton (17h30), dans une rencontre sans enjeu.

Liverloupe.

