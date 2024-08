Minute de silence pendant l’entraînement de Bologne

Un bel hommage.

Actuellement en stage à Valles, les hommes de Vincenzo Italiano ont interrompu leurs entraînements en hommage au massacre du 2 août 1980. Ce jour-là, une bombe avait explosé dans la salle d’attente de la gare de Bologne, causant la mort de 85 personnes et plus de 200 blessés. Cet attentat terroriste, perpétré par le groupe néofasciste NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari), reste l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire italienne d’après-guerre et serait même l’acte terroriste le plus meurtrier à survenir en Europe occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une minute de silence que le club respecte tous les ans a cette date-là. Les rouges et bleus ont aussi communiqué sur ce triste anniversaire via les réseaux sociaux.

Bologna non dimentica pic.twitter.com/GGryjNcdIr — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) August 2, 2024

