Michel Der Zakarian : « Si vous voulez des renseignements, appelez Jérôme Rothen »

En plein tumulte de l’affaire de la bagarre entre Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian, ce dernier s’est présenté en conférence de presse vendredi, en amont du match de samedi face à Toulouse, et alors que le défenseur a été mis à pied jeudi. Certainement marqué par cette histoire, le coach s’est voulu rassurant sur son état, sans vouloir rentrer dans les détails de l’altercation. « Je me sens bien… Oui, je me sens bien, ça va mieux aujourd’hui, a-t-il avoué. Je ne parlerai pas de ça. »

Visiblement, le technicien était surtout remonté contre les différentes versions de l’histoire qui sortent un peu partout dans les médias, et qui remettraient en cause le comportement de Der Zakarian. « Par contre si vous voulez des renseignements, vous appelez Jérôme Rothen et Hugo Guillemet (journaliste à L’Équipe, NDLR). Ils vous diront les choses, a-t-il lancé, agacé. Si je suis choqué que ça en parle dans la presse ? Je ne parlerai pas de ça, c’est fini. » MDZ a même préféré dédramatiser la situation, sans pour autant s’avancer sur sa relation avec Mamadou Sakho : « Je parle de Toulouse. Il ne s’est rien passé dans le vestiaire, juste un petit accrochage c’est tout. On en rajoute beaucoup, on sort des trucs qui n’existent pas. Si je vais retravailler avec Mamadou Sakho ? Je ne parle pas de ça. »

Balayé par Sakho, mais toujours capable de tacler Rothen et les journalistes.

