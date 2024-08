David Neres débarque en Serie A

Dans la famille Ajax 2018-2019, on demande David Neres.

Il officiellement un joueur de Naples ! Les Partenopei ont déboursé près de 30 millions d’euros pour s’offrir l’ailier brésilien de 27 ans. Depuis qu’il a fait les beaux jours de l’Ajax lors de l’épopée européenne, David Neres a embrassé une carrière digne d’un étudiant en Erasmus. Relégué sur le banc ajacide lors de l’éclosion de son compatriote Antony, le joueur formé à São Paulo est ensuite parti au Shakhtar Donetsk, où il n’a pas joué à cause de la guerre en Ukraine. Il est ensuite parti au Benfica. En deux saisons, il y a gagné un titre de champion du Portugal, et terminé deuxième dribbleur du championnat la saison dernière.

A new signing is in town ✍️

💙 #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeDavid pic.twitter.com/9VNBbMnV3u

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 21, 2024