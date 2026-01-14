S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Tottenham rapatrie un connaisseur de la Premier League

MH
Tottenham rapatrie un connaisseur de la Premier League

Sarah Connor ? Non, Conor Gallagher. Il était proche et maintenant c’est fait. Après une parenthèse espagnole à l’Atlético de Madrid, le milieu anglais de 25 ans fait ses valises pour retrouver la Premier League, direction Tottenham.

Montant de l’opération : 40 millions d’euros. Pas indiscutable chez les Colchoneros malgré 27 apparitions cette saison, Gallagher a visiblement décidé que le pressing à l’anglaise lui manquait trop.

Londres, épisode 2

Formé à Chelsea, passé par tous les prêts possibles (Charlton, Swansea, West Brom, Palace), Gallagher n’aura donc jamais vraiment quitté Londres. À Madrid, le bilan n’est pas catastrophique (77 matchs, 7 buts, 7 passes), mais sans jamais le voir devenir un taulier. À Tottenham, il débarque pour remettre du rythme, des kilomètres et du volume dans l’entrejeu.

En gros : courir beaucoup, taper fort et rappeler à tout le monde qu’il est bien un pur produit de Premier League.

Conor Gallagher proche de faire son retour en Pemier League

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!