Tottenham rapatrie un connaisseur de la Premier League

Sarah Connor ? Non, Conor Gallagher. Il était proche et maintenant c’est fait. Après une parenthèse espagnole à l’Atlético de Madrid, le milieu anglais de 25 ans fait ses valises pour retrouver la Premier League, direction Tottenham.

Montant de l’opération : 40 millions d’euros. Pas indiscutable chez les Colchoneros malgré 27 apparitions cette saison, Gallagher a visiblement décidé que le pressing à l’anglaise lui manquait trop.

Welcome to North London. pic.twitter.com/FsCLFWgxFR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 14, 2026

Londres, épisode 2

Formé à Chelsea, passé par tous les prêts possibles (Charlton, Swansea, West Brom, Palace), Gallagher n’aura donc jamais vraiment quitté Londres. À Madrid, le bilan n’est pas catastrophique (77 matchs, 7 buts, 7 passes), mais sans jamais le voir devenir un taulier. À Tottenham, il débarque pour remettre du rythme, des kilomètres et du volume dans l’entrejeu.

En gros : courir beaucoup, taper fort et rappeler à tout le monde qu’il est bien un pur produit de Premier League.

Conor Gallagher proche de faire son retour en Pemier League