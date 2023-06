Mercato : Un autre ancien joueur de Ligue 1 s'envole pour le Moyen-Orient

Attention : c’est Al-Nasr, pas Al-Nassr.

Cédric Bakambu quitte l’Olympiakos pour l’Al Nasr Sports Club (équipe située à Dubaï et qui a terminé neuvième du championnat émirien, pas celle de Cristiano Ronaldo) après une saison passée dans le club grec. L’attaquant de 32 ans aura planté 18 buts cette saison et terminé meilleur buteur du championnat. Il s’engage libre. L’ex-joueur de Sochaux, de Villarreal et de l’OM est habitué aux destinations exotiques puisqu’il avait évolué pendant quatre saisons au Beijing Guoan FC (Chine) entre 2018 et 2022.

أحلى عيدية 🎁 الفضائي الكونغولي 🛸 هداف الدوري اليوناني ⚽️ سيدريك باكامبو نصراوي 💙✍️ pic.twitter.com/gxs6PLxEiM — AL NASR SC (@ALNasrSC) June 29, 2023

À dans un an pour un nouveau changement de club ?

