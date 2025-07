Après dix ans passés en Picardie, Régis Gurtner quitte Amiens

L’amour dure dix ans.

Au rang des départs ce dimanche, le club d’Amiens a officialisé celui d’une de ses légendes, Régis Gurtner, qui a passé pile une décennie dans la Somme. Dans un communiqué, la formation picarde explique qu’« après des échanges menés dans un climat de respect mutuel, il a été décidé, d’un commun accord, de ne pas renouveler notre collaboration » et « adresse à Régis ses remerciements les plus sincères pour son engagement et toutes les pages écrites avec le maillot amiénois. »

𝗥𝗲́𝗴𝗶𝘀 𝗚𝘂𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿, 𝗱𝗶𝘅 𝗮𝗻𝘀 𝗱’𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲. 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲. ❤️ Le club tient à remercier chaleureusement Régis pour ces 10 années gravées dans l'histoire de l'Amiens SC. Merci pour ton exemplarité et tout l'amour que tu as donné à notre ville.… pic.twitter.com/U72de7K522 — Amiens SC (@AmiensSC) July 6, 2025

En 355 parties dans les cages amiénoises, Gurtner aura tout connu avec ce club : une année de National en 2015-2016, suivie de deux montées historiques jusqu’en Ligue 1, élite dans laquelle il aura continué d’être titulaire jusqu’en 2020, avant que les Picards ne se stabilisent en Ligue 2 depuis. La suite ? Rien d’officiel encore, mais le portier serait, selon les infos de L’Équipe, de la short-list de Lens, qui cherche un gardien remplaçant, quelques jours après avoir fait signer Robin Risser dans un rôle de numéro 1.

Le déménagement entre Amiens et Lens serait vite fait, en tout cas.

Lille, Amiens et Guingamp condamnés à verser une amende aux Girondins de Bordeaux