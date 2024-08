Aaron Wan-Bissaka rentre à Londres

Manchester United continue sa mue.

Alors que le club entraîné par Erik ten Hag est sur le point de chiper Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui au Bayern Munich, il en profite aussi pour faire le ménage dans son effectif. Et c’est notamment Aaron Wan-Bissaka, arrivé à Manchester il y a cinq ans, qui en fait les frais. Le latéral anglais de 26 ans s’est engagé avec West Ham pour sept ans, après 190 apparitions sous les couleurs des Red Devils.

West Ham United is delighted to announce the signing of Aaron Wan-Bissaka ✍️

The right-back, 26, joins the Hammers from Manchester United on a seven-year contract for an undisclosed fee.

— West Ham United (@WestHam) August 13, 2024