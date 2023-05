Mbappé, Messi, Fofana... Tous les nommés des Trophées UNFP

Kylian Mbappé pour un quadruplé ?

Récompensé en 2019, 2021 et 2022, Kylian Mbappé fait partie des cinq nommés au titre de meilleur joueur de Ligue 1. L’attaquant du PSG, actuel meilleur buteur du championnat, sera en concurrence avec son coéquipier Leo Messi, ainsi qu’avec trois Nordistes : Seko Fofana et Loïs Openda du côté de Lens, Jonathan David du côté de Lille. Le lauréat sera connu le 28 mai lors de la soirée annuelle des Trophées UNFP. Kadidiatou Diani visera de son côté le doublé face à Delphine Cascarino et Grace Geyoro, après avoir été sacrée lors de la cérémonie des Trophées de la D1 Arkéma.

Ils ont laissé leur empreinte dans l’esprit de leurs adversaires et des fans 👣 Au-dessus du lot toute la saison, ils méritent d'être nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue1UberEats 🏆 J.David, S.Fofana, K.Mbappé, L.Messi, L.Openda ⭐️ #TropheesUNFP pic.twitter.com/alwnttMCTb — UNFP (@UNFP) May 16, 2023

Le prix d’entraîneur de l’année se jouera entre Paulo Fonseca, Pascal Gastien, Franck Haise, Philippe Montanier et Igor Tudor. Pas de Christophe Galtier dans l’équation, mais le PSG est représenté dans deux autres catégories, par Gigio Donnarumma – qui aura fort à faire face à Pau Lopez ou Brice Samba chez les gardiens – et par Nuno Mendes pour le trophée du meilleur espoir, face à Bradley Barcola, Eliesse Ben Seghir, Rayan Cherki et Elye Wahi qui, à 20 ans, affiche déjà 20 buts dans l’élite cette saison. Karim Benzema, Eduardo Camavinga, Theo Hernandez, Randal Kolo Muani et Mike Maignan se disputeront quant à eux le prix de meilleur Français évoluant à l’étranger.

