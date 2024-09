Matteo Guendouzi en est sûr : l’OM remportera un titre cette saison

Le plus marseillais des Parisiens est de retour.

Auteur d’un début de saison canon (quatre victoires et un match nul lors des cinq premières journées de Ligue 1, dont une victoire arrachée dans les ultimes secondes à Lyon), l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi fait pour l’instant l’unanimité. Après une saison passée galère, les Marseillais espèrent prolonger le coude à coude avec le PSG le plus longtemps possible et pourquoi pas, 15 ans après, retrouver les joies d’un titre de champion de France.

Parmi leurs supporters, les Phocéens peuvent compter sur leur ancien partenaire Matteo Guendouzi qui, il l’assure, ne manquera pas un match de l’OM cette saison, malgré ses activités du côté de Rome. « La saison va être très excitante, je vais rater zéro match, ça, c’est sûr », a balancé l’international français dans un entretien accordé à Free.

Et encore un fan de De Zerbi

« Il y a une très belle équipe, un très bon coach, beaucoup de joueurs avec qui je joue à la Lazio m’en parlent parce qu’il était à Sassuolo et qu’il a fait de magnifiques choses, rapporte le milieu bouclé. Je pense que le championnat va être beaucoup plus ouvert que les précédentes saisons parce qu’il y a des joueurs très importants qui sont partis du PSG et ça rééquilibre un peu les débats. J’ai une entière confiance en l’OM. Je pense vraiment qu’ils peuvent faire quelque chose de très grand parce qu’il y a vraiment l’équipe pour. Et je n’ai aucun doute qu’ils vont soulever un trophée, je ne sais pas lequel, mais ça c’est sûr. »

En tout cas, ça ne sera pas un trophée européen.

