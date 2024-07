Manifestation contre Gérard Lopez devant le tribunal de commerce de Bordeaux

Ça gronde en Gironde.

Les Girondins vivent des heures sombres depuis la confirmation de la rétrogradation du club, et si la tristesse prédominait au début, la colère a rapidement pris le dessus chez les supporters. Illustration encore ce midi devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Alors qu’une audience pour valider le placement ou non en redressement judiciaire devait avoir lieu, deux cents supporters se sont retrouvés devant le bâtiment pour réclamer une fois de plus le départ de Gérard Lopez : « Gérard, casse-toi», « Lopez, Lopez, démission », voilà en substance ce qui était scandé par les fans venus par amour de leur club. Malheureusement habitué à ces situations de faillite et craignant des représailles après avoir reçu des menaces de mort, l’intéressé n’avait pas fait le déplacement et assistait à la réunion en visio-conférence.

Les supporters des Girondins réunis devant le tribunal de commerce de Bordeaux, appellent à la démission de Gréard Lopez (📹 @ThibaultGrouhel)https://t.co/RVRsDfftOS pic.twitter.com/xP8bF6XmN4 — France 3 Aquitaine (@F3Aquitaine) July 30, 2024

Essayer de sauver les Girondins, voilà ce qui anime leur volonté : « Gérard Lopez veut absolument rester au club donc on est là pour montrer notre soutien aux salariés et on essaie de pousser Gérard Lopez vers la sortie », déclarait Loïk, un étudiant de 21 ans, au micro de France 3 Aquitaine. Bordeaux a perdu son statut professionnel jeudi dernier et espère repartir avec une ardoise neuve dans les échelons semi-professionnels du football français. La fin d’une institution, cruel pour Ghislaine, 62 ans et supportrice depuis ses 14 ans : « On a l’impression que c’est le dernier jour des Girondins de Bordeaux, on est devant le tribunal de commerce, il va y avoir des choix à faire et quel que soit le choix, c’est une catastrophe, le club meurt. »

Quand c’est la troisième faillite, on pose la manette Gérard.

