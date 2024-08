Luis Enrique : « Dans un premier temps, on a toujours l’impression que les équipes se sont renforcées »

Lucho est prêt pour la nouvelle saison.

Pour sa première conférence de presse de l’année, l’entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain a commenté le mercato estival pour le moment un peu timide de la Ligue 1, à la veille du déplacement de son PSG au Havre pour le coup d’envoi de la saison. Alors, la Ligue 1 sera t-elle plus difficile à remporter cette saison sans Kylian Mbappé ? « On ne sait jamais. Dans un premier temps, on a toujours l’impression que les équipes se sont renforcées. Je ne crois pas que ce soit un Championnat facile, bien au contraire. L’an dernier, on a eu un très haut niveau. J’espère que mon équipe va continuer à évoluer. Je suis très content de l’équipe dont je dispose. On a eu onze arrivées l’été dernier, deux en hiver. Notre objectif reste toujours d’améliorer l’effectif. »

L’améliorer certes, même si pour le moment, Paris n’a pas remplacé numériquement son ancienne star, partie au Real Madrid. De quoi susciter des interrogations chez les suiveurs du club parisien qui espèrent que leur club ne verra pas son rendement buts chuter du fait de ce départ. Par un seul joueur ou plusieurs. « Celle (la solution, ndlr) que je pourrai trouver, si quelqu’un marque 40 buts, on ne l’empêchera pas. Mais d’expérience, je sais qu’il vaut mieux que quatre joueurs marquent 12 buts. C’est un défi passionnant, un défi de montrer que c’est un sport collectif. Nous voulons être un acteur majeur. On peut y arriver, c’est notre objectif. » Rendez-vous ce vendredi au stade Océane pour des premiers éléments de réponse.

